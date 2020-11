Sarà derby svizzero per il quinto posto del parallelo di Lech. Mauro Caviezel e Semyel Bissig battono Luitz e Hirschbuhel, che lotteranno "solo" per la settima posizione.

Gli sconfitti dei quarti di finale gareggiano ora nel "tabellone B", correndo per le posizioni tra il 5° e l'8° posto. In corsa ci sono Stefan Luitz, Mauro Caviezel, Christian Hirschbuhel e Semyel Bissig .

Si salva Henrik Kristoffersen! Stefan Luitz parte alla grande, poi commette una sbavatura e il norvegese vola in semifinale per 13 centesimi. Sifderà Adrian Pertl, che fa lo stesso tempo di Caviezel ma passa per il miglior tempo in qualifica. Nella parte bassa del tabellone i semifinalisti sono Alexander Schmid e Alexis Pinturault, vincitori su Hirschbuhel e Bissig.