Stefan Luitz centra il miglior tempo nelle qualificazioni del parallelo di Lech (Austria), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. Due manche impeccabili per il tedesco, che è stato in grado di precedere Alexis Pinturault e l’altro tedesco Alexander Schmid. Passano il turno gli altri grandi favoriti, da Aleksander Aamodt Kilde a Henrik Kristoffersen, mentre non sono mancate le sorprese, come le eliminazioni del norvegese Lucas Braathen, che aveva vinto il gigante di apertura di Soelden, del suo connazionale Leif Christian Nestvold-Haugen, e dello sloveno Zan Kranjec.

Dalle ore 17.50 i sedici che hanno staccato il pass per la fase finale si giocheranno la vittoria disposti in un tabellone tennistico, con il primo che sfiderà il sedicesimo qualificato, il secondo che se la vedrà con il quindicesimo e così via. Non faranno parte della spettacolare serie di sfide (andata e ritorno), nella notturna della pista denominata Flexenarena, gli italiani. Giornata nera, infatti, per i colori azzurri. Tutti eliminati i nostri portacolori, con prestazioni davvero sottotono. Illude nella prima discesa Luca De Aliprandini, che spreca tutto nella seconda, chiusa con un tempo alto. Assieme al trentenne di Cles non passano le qualificazioni neanche Roberto Nani, Giovanni Borsotti e Hannes Zingerle, che non conclude la seconda prova.

Quarta posizione per il sorprendente austriaco Adrian Pertl, quindi quinto il francese Thibaut Favrot mentre è sesto il campione in carica della Sfera di Cristallo, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde. Alle sue spalle lo svizzero Semyel Bissig, ed il norvegese Henrik Kristoffersen, dopo una prima discesa nella quale ha sbagliato completamente la partenza. Nono tempo per il croato Filip Zubcic, mentre è decimo il canadese Erik Read, davanti all’austriaco Christian Hirschbuehl. Dodicesimi a pari merito lo svizzero Gino Caviezel ed il norvegese Atle Lie McGrath (l’elvetico è davanti per avere il miglior tempo di run più basso), quattordicesimo tempo per il norvegese Timon Haugen, davanti all’austriaco Dominik Raschner, quindi il francese Mathieu Faivrechiude il lotto dei sedici qualificati.

