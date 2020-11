Che dire, fin qui è la stagione di Petra Vlhova. La scorsa settimana, la slovacca aveva dichiarato di voler portare a casa 300 punti fra Levi e Lech e ha mantenuto la parola. Sulle nevi austriache, l'allieva di Livio Magoni vince il parallelo e completa il percorso netto dopo i due slalom conquistati nel weekend. Nessuna prestazione trascendentale, a dire il vero. Petra ha rischiato fin dagli ottavi e anche in finale ha corso qualche brivido, almeno fino alla caduta di Paula Moltzan. La statunitense chiude seconda e in lacrime, un po' per la delusione di un successo che ha visto davvero da vicino, un po' per la botta fragorosa. Chiude il podio Lara Gut, che oggi ha impressionato.

Italia giù dal podio, ma non di molto. La migliore è Marta Bassino, quinta dopo il terzo posto di gennaio al Sestriere. Federica Brignone chiude settima e con qualche recriminazione per una partenza complicata ai quarti contro Vlhova. Per entrambe, comunque, punti importanti in ottica generale in una giornata in cui mancavano per scelta Mikaela Shiffrin e Michelle Gisin. La classifica generale, però, ha un'unica padrona in questo momento. Petra Vlhova, che non è ancora scesa dal podio in questa stagione. Prossima fermata Sankt Moritz, dove il 5 e 6 dicembre sono in programma due Super G.