Lo sguardo naviga nel vuoto alla ricerca delle parole giuste, ma quando parla lo fa con fermezza. Che si tratti della pista o di vicende personali non fa differenza. Mikaela Shiffrin è pronta per il debutto nella Coppa del Mondo di sci alpino 2020/21 e la sua carica traspare nella conferenza stampa via zoom a due giorni dalla gara. Posticipato il parallelo di Lech per mancanza di neve, sarà l’amato slalom di Levi il teatro della sua rinascita sportiva. Il ritorno in gara dopo quasi 10 mesi e la prima volta dopo la morte dell’amato papà Jeff. Un rientro tra inevitabili incognite fisiche, mentali ed emotive, che la campionessa di Vail proverà a fugare o quantomeno a nascondere nella specialità del cuore.

Shiffrin: "Ogni gara è una scelta che va valutata"

Trecento giorni esatti. Il 26 gennaio Shiffrin si mangiava il Super G di Bansko (Bulgaria) davanti a Marta Bassino e Lara Gut. La sua sesta vittoria stagionale, in quattro specialità diverse tra l’altro. L’ennesima recita di un’altra stagione fin lì dominante, un segnale per ogni avversaria – Vlhova e Brignone su tutte – che osasse solo pensare di porre fine al suo regno. Quel giorno Mikaela si portava a oltre 300 punti in classifica generale su ogni rivale, veleggiando tranquilla verso la quarta Coppa del Mondo generale. Di certo nessuno pensava che quella sarebbe stata la sua ultima gara.

La morte improvvisa del padre, oltre che la scomparsa di un genitore, è stata la perdita di un riferimento morale e psicologico che era pura benzina per la Shiffrin atleta. Dopo il rientro negli Stati Uniti a inizio febbraio, si pensava potesse rientrare per concludere l’opera e magari dedicare l’ennesimo trionfo alla memoria di Jeff. Ma la data segnata sul calendario continuava ad essere posticipata. Poi alla complessa elaborazione del lutto, si è aggiunto l’avvento del Covid-19, che ha mozzato la stagione con un mese di anticipo e reso impossibile questa eventualità. Qualcuno, a più riprese, ha sussurrato anche l’ipotesi del ritiro. La preparazione estiva, poi, è stata ridotta e complicata e il forfait di Soelden – giustificato con un problema alla schiena – ha fatto temere che Mikaela potesse metterci ancora del tempo a rientrare. Ma ora ci siamo.

I numeri di Shiffrin

Vittorie in Cdm 66 Podi in Cdm 96 Coppa generali 3 Coppe specialità 8 Mondiali 5 O, 1 A, 1 B Olimpiadi 2 O, 1 A

Un passo alla volta. Quanto mi è capitato ha anche rafforzato la motivazione a tornare: non voglio concludere la carriera a causa di una tragedia familiare. Voglio essere di nuovo al cancelletto di partenza e voglio divertirmi: ma prima devo capire meglio dove sono.

Shiffrin torna a Levi, paesino lappone che, nonostante si trovi a svariate migliaia di chilometri da Vail, le farà respirare una famigliare aria di casa. Sì, perché da queste parti la 25enne statunitense ha vinto quattro volte (2013, 2016, 2018 e 2019). L’ultima dominando la concorrenza, con la seconda, Wendy Holdener, lasciata a 1.78 (e con gentile concessione di Petra Vlhova, che finì faccia a terra dopo il miglior tempo nella prima manche). Certo, le sensazioni di gara non si ritrovano nel tempo di una seggiovia. E in Finlandia, sulla carta, la favorita resta proprio la Vlhova. L’unica a tenerle testa negli ultimi anni tra i rapid gates, nonché la candidata più forte anche nel discorso generale, Federica Brignone permettendo.

Mikaela Shiffrin, Levi Credit Foto Getty Images

Mikaela parte con un profilo basso: “Ho poche aspettative dopo tutto quello che è successo nei mesi precedenti, a me personalmente e in generale per tutti gli atleti con la pandemia. Non mi aspetto niente di particolare, ma voglio sciare bene. Non dovesse andare così, lavorerò ancora di più per tornare veloce”. Pretattica o no, parliamo di un’atleta fenomenale, già da tempo nel gotha di questo sport. E vederla competitiva fin da subito, tutto sommato, sorprenderebbe il giusto. Magari “prendendo le misure” il sabato e attaccando di più domenica, visto che a Levi sono in programma due slalom nel weekend. Una cosa è certa: rivederla al cancelletto di partenza, comunque vada, è già una splendida notizia.

