Flavio Roda, presidente della FISI, Federazione Italia Sport Invernali, ha lanciato l’allarme, tramite le pagine del QN, per quanto concerne la complicata ripartenza della stagione sciistica in Italia. “Il problema non è tenere aperti o chiusi gli impianti. Con un protocollo condiviso da tutto il mondo dello sci si possono aprire aprire le piste senza problemi. Se la regola deve essere tutto chiuso non serve. Aprire a gennaio non è la soluzione“.