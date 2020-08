Dal nostro partner OAsport.it

La Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino inizierà a porte chiuse. Le due gare d’apertura, in programma come da tradizione a Soelden nel weekend del 17-18 ottobre, si disputeranno senza il pubblico sugli spalti e a bordo pista. I due giganti in Austria non potranno fare affidamento sul calore degli spettatori locali, per ragioni ovviamente legate all’emergenza sanitaria. A parlarne è stato Jakob Falkner, Presidente del Comitato Organizzatore, in un’intervista concessa al quotidiano austriaco Tiroler Tageszeitung.

Il ghiacciao del Rettenbach sarà aperto soltanto agli atleti e ai vari staff, lo stesso discorso vale per tutti gli eventi collaterali (estrazione dei pettorali, premiazioni, etc.). Lo stesso Falkner ha aggiunto: “Abbiamo cercato di vedere se ci fosse la possibilità di riempire le tribune con almeno 3000 spettatori, ma non esistono i presupposti. La zona del traguardo verrà divisa in quattro aree: una per le squadre, una per l’organizzazione, una per la stampa e una per i pochi invitati“. Tutti i team dovranno sottoporsi a degli scrupolosi protocolli sanitari, lo stesso discorso varrà anche per le successive tappe del massimo circuito internazionale itinerante.

