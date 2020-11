Prosegue Roda: “Come succederà a Santa Caterina, l’Italia dimostra di essere in grado di organizzare una tappa di Coppa del Mondo di alto livello in pochissimi giorni, e questo succede grazie al lavoro di grandi professionalità e ad una grandissima coesione e passione di tutti gli attori del comparto montano, che meriterebbe maggior attenzione dalle massime Istituzioni del Paese, soprattutto in questa fase molto delicata che vede a rischio la stagione invernale“.