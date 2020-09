Arriva una notizia negativa per l‘Italia dello sci alpino a un mese, poco più, dal via della stagione agonistica 2020-2021. Dopo la caduta in allenamento a Zermatt, in Svizzera, gli ulteriori accertamenti a cui è stato sottoposto Riccardo Tonetti hanno evidenziato la frattura composta del malleolo peroneale destro.