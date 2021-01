Sci Alpino

Jakobsen, volo a pelle di leone col traguardo in vista

Incredibile caduta per lo svedese, che per fortuna non si fa nula e riparte. Il suo "tuffo" in avanti, però, ha qualcosa di comico nell'esecuzione, anche se purtroppo il giovane si è giocato la gara.

00:01:45, 19 Visualizzazioni, un' ora fa