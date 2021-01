Sci Alpino

Slalom Zagabria: neve difficile, cade l'apripista delle riprese in soggettiva

Zagabria - Condizioni di neve al limite per lo slalom femminile di Zagabria e a farne le spese è l'apripista cui è collegata la telecamera per il tracciato in soggettiva. Caduta clamorosa che però recupera bene rimettendosi in pista.

00:01:25, 174 Visualizzazioni, un' ora fa