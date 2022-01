Buon secondo posto di Mikaela Shiffrin dopo la prima manche, al ritorno in gara dopo la positività al Covid. La statunitense commette un solo grosso errore nel tratto finale che la fa arrivare al traguardo a 64 centesimi di ritardo da Vlhova.

Katharina Liensberger perde oltre un secondo ed è fuori dal podio virtuale. L'austriaca è quarta per ora, a +1.17.

Anche Wendy Holdener paga poco più di otto decimi ma riesce a stare davanti a Swenn Larsson. Seconda posizione provvisoria per l'elvetica.

Lena Duerr paga già 1"69 da Vlhova a metà gara. Anna Swenn Larsson limita i danni rispetto alla tedesca, sciando alla pari nella prima metà e poi perdendo 84 centesimi all'arrivo.

Petra Vlhova fa segnare in 55"99 il primo crono di questa manche iniziale. La slovacca ha vinto le ultime due edizioni a Zagabria e va a caccia del tris.

Pista con poca neve e sporchissima, piena di foglie causa vento. Oggi il pettorale basso sarà un fattore che svantaggerà pesantemente le nostre azzurre al via, che scenderanno tutte dopo le migliori trenta. Queste le quattro italiane nella startlist: Lara Della Mea scende col 32, Marta Rossetti col 33, Sophie Mathiou col 50 e Anita Gulli col 54.

Anche nella gara di oggi pesano le tante assenze dovute alle riscontrate positività al Covid-19. Svizzera decimata e senza Camille Rast, Aline Danioth e Melanie Meillard. Non saranno presenti per lo stesso motivo anche Thea Louise Stjernesund e Franziska Gritsch.

La gara di oggi segna il ritorno di Mikaela Shiffrin dopo la positività al Covid che l'ha fermata a Lienz nell'ultimo appuntamento del 2021. La fuoriclasse statunitense ha saltato un gigante e uno slalom, ma ha mantenuto la vetta della classifica generale. Nella classifica di specialità tra i pali stretti invece va in fuga la rivalissima Petra Vlhova (che ha 120 punti di vantaggio su Shiffrin).

