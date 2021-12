Sci di Fondo

Cade, rompe lo sci e taglia il traguardo su una gamba sola

Sci di fondo - Nella sprint di Dresda, gara da buttare per Graham Ritchie, che cade in curva, in un contatto gli si spezza lo sci ed è costretto ad arrivare al traguardo sul solo sci integro.

00:00:39, 30 minuti fa