Simone Mocellini si è reso protagonista di una prova di assoluto spessore tecnico nella sprint di Beitostolen, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci di fondo. L'azzurro ha infatti siglato il terzo tempo in qualifica sulla neve norvegese e poi è stato stupendo nella fase a eliminazione diretta. Primo posto nei quarti di finale (davanti al francese Richard Jouve), poi in semifinale si è piazzato in quarta posizione alle spalle del francese Lucas Chanavat, del norvegese Paal Golberg e dello svedese Calle Halfvarsson, riuscendo comunque a qualificarsi per l'atto conclusivo come lucky loser (secondo tempo di ripescaggio).

In finale ha dato l’anima e, dopo una partenza guardinga, è emerso nel tratto in salita e poi ha illuminato la scena, conquistando uno strepitoso e inatteso secondo posto alle spalle di Jouve (vincitore con tre decimi di margine sul nostro portacolori), palesando anche un’ottima resistenza e cercando addirittura di uscire nel finale per attaccare il successo. Alle sue spalle colossi come Halfvarsson, Golberg e Chanavat. La sua struttura fisica è decisamente dirompente, è alto e si distingue per una rilevante potenza atletica.

Simone Mocellini è il nome nuovo dello sci di fondo tricolore, un barlume di speranza che potrebbe dare ossigeno a un intero movimento aggrappato ormai esclusivamente al fuoriclasse Federico Pellegrino (assente a questo appuntamento dopo essere già salito sul podio in stagione, sta aspettando il suo primogenito e ha deciso di prendersi una piccola pausa). L’azzurro ha preso parte a un evento del massimo circuito internazionale itinerante per la settima volta in carriera, il suo miglior risultato a livello individuale, prima dell'exploit odierno, era il 19mo posto nella sprint in tecnica classica andata in scena lo scorso 11 marzo a Falun.

Il 24enne trentino delle Fiamme Gialle (è nato il 5 maggio 1998) era l’unico italiano al via nella giornata odierna e ha sfoderato una prestazione di assoluto valore tecnico. In carriera ha partecipato ai Mondiali 2021 (50mo nella sprint) ed è stato ottavo nella sprint dei Mondiali Under 23 disputati lo scorso anno a Vuokatti, oltre ad aver sfiorato una medaglia nella teamsprint delle Universiadi 2019 (quarto a Krasnoyarsk). I podi a livello seniores sono stati tutti conquistati a Santa Catarina Valfurva: vittoria sei giorni fai nella sprint di Alpen Cup e secondo posto nella gara FIS del 27 novembre 2021.

5° italiano a podio in una sprint a tecnica classica in Coppa del Mondo

Come ha scritto il nostro Massimiliano Ambesi sulla propria pagina Facebook, Mocellini è solo il quinto italiano ad ottenere un piazzamento nelle prime tre posizioni in una sprint di Coppa del Mondo in tecnica classica dopo Federico Pellegrino (2 volte), Fabio Maj, Giorgio Di Centa e Maicol Rastelli. Il 24enne trentino delle Fiamme Gialle, allenato da Fulvio Scola, è anche il primo azzurro a non chiamarsi Pellegrino o De Fabiani a podio dal gennaio 2015 quando Roland Clara fu il più veloce del lotto a scalare il Cermis.

"Oggi sono partito a tutta e volevo fare il podio, perché ho pensato che un’occasione così non mi sarebbe capitata mai più - ha dichiarato ai microfoni della FISI - Devo dire che avevo attorno uno staff che mi ha messo nelle condizioni migliori per far bene e avevo sci molto veloci. Ovviamente c’è anche un’ottima condizione fisica di base. Alla partenza della finale ho pensato quello che mi ha detto il mio allenatore Fulvio Scola e cioè di far finta di essere in Coppa Europa e abbassare così la tensione. Dedico questo podio alla mia famiglia, a tutta la squadra e ai miei compagni".

