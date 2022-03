Sci di Fondo

Coppa del mondo - Jonna Sundling per dispersione, vince anche l'ultima sprint della stagione in casa

FALUN - Jonna Sundling è padrona assoluta dell'ultima sprint della stagione di Coppa del Mondo 2021/2022 di sci di fondo. Dopo aver vinto in scioltezza quarti e semifinali, la campionessa olimpica scappa via e vince per dispersione. Incredibile ruolino di marcia della 27enne svedese nella seconda metà dell'annata, ma la coppa di specialità va alla connazionale Maja Dahlqvist, terza.

00:01:17, 2 ore fa