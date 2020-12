Sci di Fondo

Sci di fondo, Pellegrino domina la sprint a tecnica libera di Davos

L'azzurro è in spinta costante nella finale della gara svizzera (priva dei norvegesi); non c'è nulla da fare per Bolshunov, costretto a inseguire già dai primi metri e incapace di ricucire lo strappo.

