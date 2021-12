Nella terza tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo 2021-2022 si aggiudica la sprint tl la svedese Maja Dahlqvist in un emozionante finale: chiudono alle sue spalle la svizzera, padrona di casa, Nadine Faehndrich e la slovena Anamarija Lampic.

In quel di Davos, in Svizzera, dunque, Dahlqvist si conferma la migliore nella sprint, chiudendo in 2:43.89. Nella fase centrale della finale, tuttavia, era la statunitense Rosie Brennan ad essere al comando, con la svedese che sembrava in difficoltà.

Dahlqvist imprendibile, la sprint è sua

Le gerarchie sono però rapidamente cambiate: Brennan, per sua sfortuna, è caduta (chiudendo poi comunque quarta), e nel finale c’è stato un accesissimo duello, fino al traguardo, tra Dahlqvist e Faehndrich. La padrona di casa ha provato a resistere all’attacco della svedese dopo l’ultima curva, ma c’è stato poco da fare: 2:44.23 per l’elvetica, con un ritardo di 0.34 dalla regina della sprint.

La norvegese Tirl Udnes Weng e la svedese Emma Ribom, protagoniste della finale, chiudono rispettivamente quinta e sesta. Da segnalare il nono posto della slovena Eva Urevc, che nelle qualificazioni aveva fatto registrare il miglior tempo, ma non è riuscita ad andare oltre la semifinale.

Per quanto riguarda le italiane, Caterina Ganz ha provato a raggiungere la semifinale, ma nella seconda batteria (che la vedeva protagonista) ha conquistato solo il terzo posto, con 2:47.36, alle spalle della statunitense Rosie Brennan e della slovena Anamarija Lampic, per il 15° posto assoluto.

Un altro bel risultato, invece, per Greta Laurent: l’azzurra, classe 1992, dopo il nono posto di Lillehammer (nella seconda tappa della Coppa del Mondo), qualificatasi per la semifinale, ha chiuso dodicesima in 2:48.71.

