Sembra quasi strano a dirsi, visto l’andazzo delle ultime stagioni, ma per Therese Johaug quella odierna a Davos, nella 10 km a tecnica libera, è la prima vittoria stagionale in Coppa del Mondo in una gara con partenza a intervalli. La norvegese, infatti, aveva saputo prevalere solo nell’inseguimento a Kuusamo, collezionando due ulteriori secondi posti. Per lei tempo finale di 23’40″1, a certificare la vittoria numero 79 e il podio numero 146 a livello individuale.

Seconda posizione, colta di grande voglia, per Jessie Diggins: 14″5 di ritardo per l’americana, a dimostrazione che Johaug ha sì vinto, ma non dominato questa volta. Terza la svedese Frida Karlsson a 17″1, precedendo l’altra USA Rosie Brennan (+24″3) e la norvegese Heidi Weng (+26″6).

Ancora States in top ten con Haley Swirbul, ventitreenne che proprio a Davos fu sul podio un anno fa: stavolta 27″7 di distacco per lei. Completano il novero delle prime dieci la francese Delphine Claudel (+28″3), la norvegese Ingvild Flugstad Oestberg (+28″4), la tedesca Katharina Hennig (+32″) e la russa Veronika Stepanova (+39″2). Proprio per tutto il team russo grande sofferenza, a partire dalla diciassettesima posizione di Natalia Nepryaeva.

Capitolo italiane non esattamente da ricordare, visto che sono tutte fuori dalla zona punti: 40° posto per Caterina Ganz (+1’47″3), 55° per Francesca Franchi (+2’21″8), 56° per Cristina Pittin (+2’28″5) e infine 59° per Elisa Brocard (+2’32″2). 79 le iscritte, 77 le partite, non ha terminato la svizzera Laurien Van der Graaff.

