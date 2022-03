Prima vittoria assoluta in Coppa del Mondo di per Richard Jouve. Il francese fa sua la sprint a tecnica classica di Drammen, in Norvegia, priva di 9 dei migliori 12 interpreti della specialità in virtù di sci di fondo , in Norvegiain virtù dell’esclusione dei russi e del Covid-19 che ha colpito tutti i big norvegesi, senza risparmiare nessuno. 2’32″84 il suo tempo in una finale perfettamente controllata, soprattutto sul lunghissimo rettilineo finale, anche se la differenza l’aveva fatta diverso tempo prima, sull’ondulato. Prima di oggi, Jouve aveva trovato 12 podi sul circuito maggiore.

Primo, storico podio in Coppa del Mondo per un cinese: lo mette a segno Qiang Wang classificandosi secondo a 1″59 dal vincitore, mentre l’altro big transalpino si porta al terzo posto, vale a dire Lucas Chanavat, che chiude a 2″32 dopo aver tentato di contendere all’asiatico la piazza d’onore.

Quinta posizione per Federico Pellegrino, il quale riesce a trovare il miglior risultato della propria carriera a Drammen, luogo che aveva sempre sofferto. Nei quarti passa insieme al finlandese Joni Maki, mentre in semifinale si tiene sempre davanti e tanto gli basta per approdare all’ultimo alto, esultando come se avesse vinto.

In finale, invece, si ritrova indietro in uno spezzettamento del sestetto e deve abbandonare a metà gara i sogni di podio. Si colloca a 5″34, in mezzo ai norvegesi Sivert Wiig (+3″14) e Paal Troean Aune (+11″14). Il risultato gli serve, ad ogni modo, per ritornare ottavo in Coppa del Mondo sprint, mentre resta per due punti 11° nella generale.

Nella sprint femminile in tecnica classica, vittoria della padrona di casa norvegese Maiken Caspersen Falla, prima in 2’52″31, davanti alla svedese Jonna Sundling, seconda a 0″53. Completa il podio la slovena Anamarija Lampic, terza a 1″97, che precede le altre due svedesi Maja Dahlqvist, quarta a 4″19, ed Anna Dyvik, quinta a 4″54. Sesta l’elvetica Nadine Faehndrich a 4″60.

In semifinale vengono eliminate le statunitensi Julia Kern, settima, e Jessie Diggins, decima, oltre alle tedesche Katharina Hennig, ottava, e Laura Gimmler, nona. A completare il quadro delle atlete fermatesi al penultimo atto sono la norvegese Julie Myhre, 11ma, e la finlandese Katri Lylynpera, 12ma.

Ai quarti escono le due azzurre in gara oggi: Greta Laurent è quarta nella terza serie, ma con un tempo troppo alto per essere ripescata, per il 16° posto assoluto, peggio va a Lucia Scardoni, caduta nella seconda batteria, poi chiusa in ultima posizione, per il 29° posto complessivo.

