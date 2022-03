Sci di Fondo

Coppa del Mondo, sprint femminile - Maiken Caspersen Falla torna grande e ferma le svedesi, rivedi la volata finale

DRAMMEN - Maiken Caspersen Falla vince la sprint femminile in tecnica classica "in casa", tornando sul gradino più alto del podio (a distanza di oltre un anno) grazie ad una bruciante progressione nel tratto finale in salita, che lascia sul posto Sundling e Lampic. Nessuna norvegese aveva ancora vinto in stagione in questo format.

00:01:32, un' ora fa