Sci di Fondo

Coppa del Mondo, sprint maschile - Vince Jouve, ma è storico podio per il cinese Wang! Rivedi la gara

DRAMMEN - Richard Jouve conquista la sua prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, ma gli occhi sono tutti per il Wang Qiang, che regala il primo leggendario podio per la Cina nello sci di fondo, piazzandosi secondo, in mezzo ai francesi! In una gara in cui mancano i big norvegesi e i russi, Federico Pellegrino chiude 5° in difficoltà.

00:03:00, un' ora fa