Federico Pellegrino ritorna a brillare in Coppa del Mondo di sci di fondo. Il poliziotto di Nus si classifica secondo nella sprint a tecnica libera di Dresda, in Germania, dove viene battuto per 15 centesimi dal solo norvegese Haavard Solaas Taugboel. Quest’ultimo, con 2’15″02, è alla prima vittoria sul circuito maggiore, nonché al quarto podio in termini individuali, a coronamento di una giornata di grande forma. Per Pellegrino, invece, è il 34° podio in carriera in Coppa del Mondo, 41° se si aggiungono le gare a squadre. Si tratta della decima stagione consecutiva, e undicesima nel complesso, in cui raggiunge almeno una volta i primi tre posti.

Finalmente Pellegrino! Chicco secondo nella sprint di Dresda

Per l’italiano di punta della disciplina si nota fin da subito uno stato di forma migliore rispetto alle precedenti uscite: primo senza difficoltà nel suo quarto di finale, in semifinale resta alle spalle di Taugboel, con il quale lotta fino alla fine nell’ultimo atto pur senza mai riuscire a superarlo. Terzo posto per il francese Lucas Chanavat a 68 centesimi.Completano il novero dei finalisti, pur non riuscendo mai a impensierire realmente il terzetto di testa, gli altri norvegesi Even Northug (fratello minore di Petter) e Sindre Bjoernestad Skar, a 1″22 e 2″01 rispettivamente, e il russo Gleb Retivykh, a 4″86. Questi ultimi tre, peraltro, sono grandi protagonisti della seconda semifinale, in cui arrivano con lo stesso tempo (2’18″36), col risultato che rimane beffato Alexander Terentev, che entrava nella gara come terzo della classifica di specialità.

Resta invece fermo ai quarti di finale l’altro italiano che è riuscito ad entrarvi, Michael Hellweger: la sua, nella terza batteria, è una prestazione volenterosa, ma il quartetto composto dai francesi Chanavat e Renaud Jay, da Retivykh e dal finlandese Lauri Vuorinen (alla fine passano solo Chanavat e Retivykh) è di livello chiaramente più elevato e per l’altoatesino c’è il quinto posto in 2’20″55, a 1″85 dal transalpino leader. Hellweger si è classificato 23°.

