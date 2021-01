La Coppa del Mondo 2020-2021 di sci di fondo fa tappa a Falun, in Svezia , ed arriva una nuova gara avvincente: nella 10 km tc mass start femminile vince in volata la svedese Linn Svahn , la quale batte, dopo un accattivante testa a testa lungo tutta la prova, la russa Yulia Stupak , seconda, e la norvegese Therese Johaug , terza. A punti Anna Comarella, 26ma , fuori dalle 30 le altre azzurre: 37ma Caterina Ganz, 43ma Martina Di Centa, 52ma Francesca Franchi .

Il ritmo torna ad alzarsi in vista dell’unico traguardo volante con punti bonus, fissato ai 5.8 km, con la norvegese Therese Johaug che brucia per un solo decimo la svedese Ebba Andersson, incamerando 15 punti contro i 12 della rivale. Ancora una volta però la norvegese non riesce a fare il vuoto, così si entra nell’ultimo giro con un gruppo di dodici atlete racchiuse in poco più di cinque secondi a giocarsi la vittoria negli ultimi 2.5 km.