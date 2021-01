Sci di Fondo

Sci di fondo, Jessie Diggins batte Therese Johaug nella 10 km tl femminile della Coppa del Mondo

SCI DI FONDO - La Coppa del Mondo 2020-2021 di sci di fondo fa tappa a Falun, in Svezia, ed arriva già una seconda gara avvincente: nella 10 km tl femminile con partenze ad intervalli grande sorpresa per l'affermazione della statunitense Jessie Diggins, la quale batte, dopo un accattivante testa a testa lungo tutta la prova, la norvegese Therese Johaug, infine completa il podio, non molto lontano

00:00:19, 36 Visualizzazioni, 2 ore fa