Arriva la decisione definitiva sulle sorti del calendario della Coppa del Mondo 2021/2022 di sci di fondo, fortemente condizionato dalla guerra in Ucraina , dato che le Finali si sarebbero dovute disputare nella località russa di Tyumen. Ebbene, secondo quanto comunicato sul sito della FIS,, in Svezia, senza apportare ulteriori modifiche al programma.

FIS Cross-Country insieme a varie federazioni nazionali ha valutato una possibile sostituzione dell'evento cancellato di Coppa del Mondo di Tyumen (RUS). Nonostante i grandi sforzi e l'interesse di varie federazioni nazionali di sci, non è stato trovato alcuna località sostitutiva per le finali di Coppa del Mondo.

Ciò significa che l'evento di Coppa del Mondo in programma a Falun (SWE) dall'11 al 13 marzo 2022 sarà l'ultimo evento della stagione FIS Cross-Country 2021/22. Il programma non sarà modificato e seguirà i formati di competizione originariamente previsti.

Restano quindi solamente due tappe da qui alla fine della Coppa del Mondo, per un totale di tre gare individuali per genere valide ai fini della classifica generale, una sprint e due distance.(anche se resta ancora qualche flebile speranza per Jessie Diggins di difendere lo scettro). Chiusura con le inedite staffette miste. Di seguito il calendario, ricordando che tutte le gare vengono trasmesse in diretta su Eurosport e Discovery+