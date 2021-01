La Coppa del Mondo 2020-2021 di sci di fondo è ripresa stamane dopo la pausa seguita al Tour de Ski: si gareggia a Lahti, in Finlandia . Si è appena conclusa la prova dello skiathlon femminile (7.5 km tc+7.5 km tl) , ed il ritorno alle gare nel circuito maggiore della Norvegia è coinciso con il dominio di Therese Johaug , tornata a dettare legge. Tripletta norvegese: Therese Johaug vince in 37’45″1 , andando a precedere le connazionali Helene Marie Fossesholm, seconda a 28″1, ed Heidi Weng, terza a 29″6 . Va ricordato che non vi erano azzurre in gara , data anche la concomitanza con i Campionati Italiani Assoluti di Clusone che oggi prevedono la sprint tc .

Nella frazione in tecnica classica si sgancia subito un quartetto guidato, tanto per cambiare, da Johaug. Il primo strappo della norvegese arriva in vista del traguardo intermedio con punti bonus dopo 4.1 km: 15 punti per la dominatrice odierna, che scava il primo solco con le inseguitrici. Il terzetto al suo inseguimento è composto dalla russa Natalia Nepryaeva (12 punti), dalla svedese Ebba Andersson (10) e dalla statunitense Jessie Diggins (8). La situazione resta cristallizzata per diversi chilometri, almeno fino al termine della frazione in tecnica classica. All’inizio dei 7.5 km in tecnica libera, infatti, da dietro rientrano sulle inseguitrici le norvegesi Helene Marie Fossesholm ed Heidi Weng, mentre cede la russa Nepryaeva. Torna a crescere rapidamente il vantaggio di Johaug, che dopo 10.4 km incamera altri 15 punti bonus, mentre dietro Andersson (12) precede Fossesholm (10) e Weng (8). Vittoria in solitaria di Therese Johaug, che chiude in 37’45″1, mentre si concretizza allo sprint la tripletta norvegese: Helene Marie Fossesholm è seconda a 28″1, mentre Heidi Weng è terza a 29″6. Bruciate in volata la svedese Ebba Andersson, quarta a 29″7, e la statunitense Jessie Diggins, quinta a 30″1. Oltre il minuto tutte le altre contendenti.