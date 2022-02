Sci di Fondo

Coppa del Mondo: Iivo Niskanen imbatibile in tecnica classica, vince la 15 km davanti al proprio pubblico

LAHTI - Quando si parla di 15 km tecnica classica e Finlandia, sede della tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo successiva alle Olimpiadi Invernali, non c'è storia: Iivo Niskanen trionfa in mezzo al delirio del proprio pubblico, come fatto ad inizio stagione a Ruka e a Pechino 2022.

00:00:52, un' ora fa