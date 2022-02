Sci di Fondo

Coppa del Mondo - Jonna Sundling fa il vuoto e conquista la sprint femminile senza patemi

LAHTI -Jonna Sundling scappa via sulla prima salita e nessuna riesce più a starle dietro. La svedese, fresca campionessa olimpica, vince per distacco la sprint in terra finlandese, dietro è volata per il secondo posto.

00:02:23, 27 minuti fa