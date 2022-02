è tornata a svolgersi quest’oggi la Coppa del Mondo di sci di fondo 2021-2022, con le gare di sprint a Lahti, in Finlandia. La svedese Jonna Sundling, fresca A più di un mese di distanza dall’ ultima tappa , con le gare di sprint a Lahti, in Finlandia. La svedese Jonna Sundling, fresca Campionessa Olimpica nella sprint a Pechino , si è aggiudicata la vittoria dominando, incontrastata, la finale femminile.

Il podio che si è venuto a formare è, di fatto, tutto svedese: alle spalle di Sundling, che ha chiuso in 3’12″86, figurano Emma Ribom, seconda a +3″28, e Maja Dahlqvist, terza a 3″67. Jonna Sundling si è mostrata quasi di un’altra categoria quest’oggi: non solo il miglior tempo in fase di qualificazioni, ma anche il trionfo in una finale dominata in solitaria. Lo dimostrano, infatti, anche i distacchi dalle sue rivali: le connazionali Ribom e Dahlqvist distano tre secondi; quasi quattro, invece, i secondi che distanziano la quarta classificata, la statunitense Jessie Diggins (+3″93 per la precisione). Quinto posto per la slovena Anamarija Lampic (+4″01), mentre chiude sesta Natalia Nepryaeva (+4″69).

Nulla da fare per le due azzurre protagoniste nella sprint odierna, Greta Laurent e Caterina Ganz: entrambe hanno raggiunto i quarti di finale, senza però accedere alle semifinali. Un vero peccato soprattutto per Laurent, che al termine della sua batteria (la terza) era nettamente qualificata come lucky loser con il suo 3’23″86; tuttavia, in occasione dell’ultimo quarto di finale, ben quattro atlete sono andate al di sotto del 3’22”. Diciassettesima posizione finale per Laurent, ventesima Ganz.

Non finisce più la scia di successi di Johannes Hoesflot Klaebo. Il fenomeno norvegese conquista anche la sprint a tecnica libera di Lahti, quella del ritorno della Coppa del Mondo di sci di fondo allo stato dell’arte per la stagione 2021-2022. Un recupero spettacolare, il suo, in una combattuta finale nella quale entra da terzo sul rettilineo finale e poi infila tutti con una delle sue solite accelerazioni.

Battuto per soli 4 centesimi l’estremamente gagliardo francese Lucas Chanavat, in lotta fino alla fine per il successo, ma costretto a cedere di fronte al 2’58″34 del suo avversario assai celebrato. Terza posizione per l’altro norvegese Sindre Bjoernestad Skar, a 23 centesimi. Chiude più lontano, chiamato praticamente fuori dalla zona podio, l’altro norge Haavard Solaas Taugboel, che con 58 centesimi di ritardo precede il russo Alexander Bolshunov, a 90. Finisce rallentato nella curva in cima alla salita il cinese Qiang Wang, che va a terminare per proprio conto a 7″77 di ritardo.

Non buone le notizie dal fronte italiano: Federico Pellegrino passa davanti nella sua semifinale, ma viene squalificato poco dopo perché, in una furiosa lotta a quattro comprendente Chanavat e Klaebo, con annesse toccate, finisce con uno sci oltre la delimitazione del percorso. Retrocessione all’ultimo posto inevitabile. Fuori nei quarti Michael Hellweger, che si sarebbe qualificato in tre delle cinque batterie con il suo 3’02″31 che, invece, lo colloca ultimo nella propria.

