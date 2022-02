vittoria della norvegese Therese Johaug, prima in 24’28″4. Si chiude oggi, domenica 27 febbraio, il programma dedicato allo sci di fondo femminile a Lahti, in Finlandia: la 10 km in tecnica classica con partenze ad intervalli, valida per la Coppa del Mondo 2021-2022, registra la, prima in 24’28″4.

Battuta, dopo un lungo testa a testa , la russa Natalia Nepryaeva, seconda a 1″2. Completa il podio la finlandese Krista Parmakoski, terza a 16″5. Due le azzurre oggi in gara: a punti Caterina Ganz, 21ma a 1’44″8, fuori dalle migliori trenta Martina Bellini, 52ma a 3’24″7. Giungono all’arrivo 60 delle 62 atlete iscritte, ovvero tutte quelle partite. Alle spalle delle migliori tre accusano distacchi pesanti tutte le altre atlete al via: quarta la finlandese Kerttu Niskanen, che paga 37″7 e precede le svedesi Jonna Sundling, quinta a 40″7, ed Ebba Andersson, sesta a 57″2. Settima la tedesca Katharina Hennig con un ritardo di 59″9, oltre il minuto di distacco tutte le altre protagoniste.

Johaug, 80ª vittoria individuale in Coppa del Mondo

La vittoria nella 15 km a tecnica va a Iivo Niskanen. Per la terza volta il finlandese è profeta nella città del suo Paese, e lo è in una competizione che solo nelle battute finali lo vede riuscire a prevalere su una folta concorrenza con il tempo di 33’06″5. Seconda posizione, dopo una gara per metà condotta al comando, per Johannes Hoesflot Klaebo: il suo è un calo che arriva solo nel finale, ed è sostanzialmente proporzionale alla crescita definitiva di Niskanen. 17″6 il suo ritardo, che gli permette di precedere di pochissimo lo svedese William Poromaa, che con un divario di 18″ si va a prendere il primo podio in carriera in Coppa del Mondo.

Nella scala dei russi Alexei Chervotkin precede Alexander Bolshunov, 22″ e 24″4 rispettivamente il loro ritardo. Sesto il norvegese Martin Loewstroem Nyenget a 34″9, poi ci sono l’altro russo Ilia Semikov a 46″1, gli altri due norge Didrik Toenseth e Harald Oestberg Amundsen a 54″1 e 56″9, infine chiude la top ten il finlandese Ristomatti Hakola a 1’01″4.

Tre italiani vanno a punti, e il migliore di essi è Federico Pellegrino con il 14° tempo, a 1’11″5 da Niskanen dopo una gara di buonissimo livello. Giandomenico Salvadori è 19° a 1’33″8, poi c’è Francesco De Fabiani a 1’37″7. Fuori dai 30 Paolo Ventura e Simone Daprà, 34° e 35° uno dopo l’altro a 2’13″3 e 2’14″6.

