il secondo podio della stagione per Federico Pellegrino in sprint a tecnica libera di Lillehammer, che lo vede dietro al solo Johannes Hoesflot Klaebo, ormai immancabile dominatore della specialità. Quarta vittoria dell’anno, su quattro gare disputate peraltro, per il signore dell’attuale scena dello sci di fondo internazionale: 2’56″45 il suo tempo, con il poliziotto di Nus a 75 centesimi e l’altro norvegese Even Northug terzo a 1″23. Nella finale, l’uomo che per primo guida le danze è lo svedese Edvin Anger, poi quarto a 1″51, subito seguito da Pellegrino e Klaebo. Arrivain Coppa del Mondo di sci di fondo , dopo quello a sorpresa nella distance una settimana prima . Lo conquista nella, che lo vede, ormai immancabile dominatore della specialità. Quarta vittoria dell’anno, su quattro gare disputate peraltro, per il signore dell’attuale scena dello sci di fondo internazionale: 2’56″45 il suo tempo, con il poliziotto di Nus a 75 centesimi e l’altro norvegese Even Northug terzo a 1″23. Nella finale, l’uomo che per primo guida le danze è lo svedese Edvin Anger, poi quarto a 1″51, subito seguito da Pellegrino e Klaebo.

La gara

I due si portano al comando dopo metà percorso, ognuno nel tentativo di mettersi dietro l’altro. Ci riesce il norvegese, che a quel punto accelera e non viene più raggiunto, involandosi verso la vittoria numero 52 in Coppa del Mondo. Quinto posto per Paal Golberg, che finisce a 1″64, mentre depone fin da subito qualsiasi speranza Ansgar Evensen, che termina a 24″83. Grande deluso di giornata il francese Lucas Chanavat, che aveva terminato in seconda posizione la qualificazione e che, invece, si ritrova fuori da ultimo già nella prima batteria.

Il risultato di oggi rinforza la terza piazza di Pellegrino nella Coppa del Mondo assoluta, mentre Golberg ha ancora 20 punti di vantaggio nei confronti di Klaebo. Sono ben sei i norvegesi nelle prime 10 posizioni.

Doppietta Svezia nella sprint femminile, Ganz 30ª

Tra le donne si registra la doppietta svedese con Emma Ribom che batte Maja Dahlqvist. Completa il podio la norvegese Tiril Udnes Weng. L’unica azzurra ad aver preso parte alle qualificazioni del mattino, Caterina Ganz, è 30ma dopo l’eliminazione ai quarti. La finale viene dominata dalle svedesi, con Emma Ribom, prima nelle qualificazioni al mattino e proprietaria del pettorale rosso di regina della specialità, che chiude in 3’20″40 battendo la connazionale Maja Dahlqvist, seconda a 0″17. Terza la norvegese Tiril Udnes Weng, che rafforza il pettorale giallo di leader della generale, a 1″11.

In semifinale salutano la compagnia anche la norvegese Maria Hartz Melling, seconda al mattino, che si classifica al nono posto assoluto, l’elvetica Nadine Faehndrich, partita col pettorale 9, e l’altra norvegese Lotta Udnes Weng, mentre avanzano tutte le altre favorite della vigilia. Nei quarti di finale escono di scena ben quattro atlete giunte tra le prime dodici del mattino: si tratta delle norvegesi Amalie Haakonsen Ous, Ane Appelkvist Stenseth e Julie Myhre e della svedese Moa Ilar. Eliminata l’unica azzurra in gara al mattino, Caterina Ganz, sesta nella seconda serie, che termina 30ª.

