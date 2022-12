Sci di Fondo

Sci di Fondo, Jessie Diggins beffa Katharina Hennig e piazza l'acuto nella 10 km a tecnica libera di Lillehammer

SCI DI FONDO - Acuto a sorpresa Birkebeineren Stadion di Lillehammer, dove l'americana Jessie Diggins ha trionfato nella 10 km in skating, beffando per una manciata di secondi ('3"8) la tedesca Katharina Hennig. Anna Comarella, unica azzurra in gara, chiude al 35° posto.

00:00:49, 32 minuti fa