Sci di Fondo

Bolshunov cede, Holund oro nella 15 km! Tripletta Norvegia

Nella 15 km dei Mondiali di Oberstdorf c'è gloria per Hans Christer Holund, oro davanti ai connazionali Krueger e Amundsen per una tripletta storica per la Norvegia. Il favorito Bolshunov parte a tutta, ma poi va in crisi e chiude quarto.

00:01:29, 33 Visualizzazioni, un' ora fa