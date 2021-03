Sci di Fondo

Mondiali: Bolshunov lancia il bastoncino e scoppia in lacrime

Sci di fondo - Cocente delusione per il sanguigno russo, che non prende bene la sconfitta nella volata della 50 km dei mondiali con Klaebo (che verrà poi squalificato), poi si rannicchia in lacrime a bordo pista.

00:00:23, un' ora fa