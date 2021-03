Sci di Fondo

Norvegia oro in staffetta, che finale della Finlandia per il bronzo!

La Norvegia domina la staffetta femminile ai Mondiali di Oberstdorf, con Therese Johaug che spacca la gara in terza frazione. Ottima seconda la Russia, mentre è avvincente il finale per il bronzo, vinto dalla Finlandia in un gran duello con gli Stati Uniti.

00:01:25, 2 ore fa