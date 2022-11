Sci di Fondo

Klaebo non si batte, Ruka è ancora sua. Pellegrino e De Fabiani out in semifinale

Non c’è niente da fare: in qualsiasi sprint a Ruka, da sei anni a questa parte, si prende il via, si fa la qualificazione, si disputa la fase a eliminazione diretta e, alla fine, vince sempre Johannes Hoesflot Klaebo. Il norvegese domina ancora in Finlandia, stavolta facendo il vuoto fin dalla metà del percorso: e dire che era in dubbio.

