Brutta disavventura per Moa Lundgren. La sciatrisce svedese, infatti, è incappata in una diagnosi medica sbagliata che come conseguenza impedisce all'atleta di prendere parte all'inizio della Coppa del Mondo. Lundgren infatti è stata operata per errore e ora non può né alenarsi né gareggiare.

È lei stessa a raccontare che cosa le è accaduto a SVT:

Sono tornata a casa da Maiorca la scorsa settimana e stavo abbastanza bene, poi è successo nel fine settimana: ho avuto la febbre alta e molto dolore all'addome fino all'appendice. Quindi, quando sono arrivata in ospedale, hanno pensato che dovessi rimuoverla.

L'operazione è andata bene, ma dopo l'intervento i sintomi non erano scomparsi e quindi ci si è accorti che la diagnosi iniziale era sbagliata. "Ho avuto una malattia chiamata linfoadenite mesenterica, ma è più comune nei bambini sotto i dodici anni, quindi i medici non pensavano che potesse essere quella. Purtroppo ha esattamente gli stessi sintomi dell'appendicite. Quindi non avrei dovuto essere operata, perché si sarebbe risolta da sola. Ma è l'operazione stessa che ora mi impedisce di sciare per tre settimane. Ed è un problema".

Nonostante il disappunto per lo stop agonistico, l'atleta non critica i mdedici: "Capisco perché mi abbiano operata, c'erano diversi medici che pensavano che fosse un'appendicite. Quindi è normale che sia andata così, in base alle informazioni che hanno ricevuto. Ma sono molto scioccata che sia successo, mi sono sentita molto impotente quando ho scoperto che non avrei dovuto operarmi. In estate l'allenamento era andato molto bene, ma ora è arrivato questo problema".

L'obiettivo è a questo punto rientrare a dicembre: "Ho controllato e ho visto che c'è la Coppa di Scandinavia qui a Östersund dal 16 al 18 dicembre, è un buon punto di partenza e una bella competizione. Il mio allenatore è stato bravissimo a dimostrarmi che è una lunga stagione e c'è ancora un modo per raggiungere i miei obiettivi, anche se ora ci sarà un cambiamento".

