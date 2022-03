Si chiude oggi, sabato 5 marzo, il programma dedicato allo sci di fondo femminile ad Oslo, in Norvegia: la 30 km in tecnica classica con partenza in linea, valida per la Coppa del Mondo 2021-2022, registra il dominio incontrastato della norvegese Therese Johaug, che annichilisce la concorrenza. Staccate la finlandese Krista Parmakoski, seconda, e la svedese Jonna Sundling, terza. In gara per l’Italia Martina Di Centa, 44ma, davanti ad Anna Comarella, 45ma, più indietro Martina Bellini, 47ma, e Cristina Pittin, 49ma. Giungono all’arrivo 49 delle 53 atlete iscritte.

Lacrime, inchini, bandiere: Johaug chiude in trionfo la carriera

Ad

Dominio assoluto sin dal via della norvegese, che stacca tutte le avversarie e fa gara a sé vincendo in 1:19:22.8: Johaug fa anche incetta di punti bonus (60, che si aggiungono ai 100 ottenuti per la vittoria), passando per prima a tutti i rilevamenti posti dopo 2.7, 8.0, 16.3 e 24.6 km, infine giunge all’arrivo in parata.Alle sue spalle un gruppetto si gioca la piazza d’onore: a spuntarla è la finlandese Krista Parmakoski, che si scrolla di dosso le avversarie negli ultimi 5 km ed accusa un ritardo di 19.4, mentre il gruppetto in lotta per l’ultimo gradino del podio viene regolato dalla svedese Jonna Sundling, terza a 32.3, capace di beffare nel finale la finlandese Kerttu Niskanen, quarta a 33″8. La russa Natalya Nepryayeva ha vinto la Coppa del Mondo generale. La russa Natalya Nepryayeva ha vinto la Coppa del Mondo generale.

Oslo Lacrime, inchini, bandiere: Johaug chiude in trionfo la carriera 5 ORE FA

Johaug, 80ª vittoria individuale in Coppa del Mondo

Sci di Fondo La Coppa del Mondo si chiude a Falun, saltano le Finali UN GIORNO FA