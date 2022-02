Martina Di Centa partecipare ai suoi primi via', l'atleta non dimentica le sue origini e la sua famiglia in formato olimpionico: papà Giorgio ne ha vinte tre, quando Martina era già nata: l'argento in staffetta di Salt Lake City e i due ori di Torino in staffetta e nella storica 50 km. Sarà una grandissima emozione perpartecipare ai suoi primi Giochi Olimpici invernali. A pochi giorni dal '', l'atleta non dimentica le sue origini e la sua famiglia in formato olimpionico: zia Manuela è vincitrice di sette medaglie olimpiche ene ha vinte tre, quando Martina era già nata:in staffetta die idiin staffetta e nella storica 50 km.

LE PAROLE DI MARTINA

"Papi, ti sarò eternamente grata per avermi fatto vivere l'emozione olimpica con così largo anticipo! Questi ricordi sono i più gioiosi che conservo nel cuore e non vedo l'ora di poterne creare presto degli altri e farli miei, per sempre. Ormai posso dire che il sogno olimpico di quella bimba di 5 anni si è avverato! Lo spirito raggiante e appassionato impresso nei miei occhi, nell'imbracciare la tua fiaccola è rimasto costante e invariato, portandomi fino a qui".

