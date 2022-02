Alexander Bolshunov chiude nel migliore dei modi un'edizione delle Olimpiadi Invernali da assoluto protagonista. Nella mass start in tecnica libera maschile di sci di fondo, accorciata dai canonici 50 km a 28.4 km a causa del clima gelido a Zhangjiakou, il magnate russo trionfa quasi in solitaria e conquista il terzo oro in due settimane, dopo . Nella mass start in tecnica libera maschile di sci di fondo,, il magnate russo trionfa quasi in solitaria e conquista il terzo oro in due settimane, dopo skiathlon e staffetta maschile. Inoltre, Bolshunov entra nel ristrettissimo club degli atleti con cinque medaglie a Pechino 2022, eguagliando il record di podi in una singola Olimpiade Invernale.

Doppietta russa con Ivan Yakimushkin che batte sul rettilineo finale il norvegese Krueger. La nazionale scandinava maschile colleziona un'altra bruciante sconfitta in una rassegna poco soddisfacente nello sci di fondo, per gli standard di questa nazionale. Paradossale affermarlo nell'edizione in cui la Norvegia ha realizzato, con qualche giorno d'anticipo, un nuovo primato di ori. Da segnalare il clamoroso . La nazionale scandinava maschile colleziona un'altra bruciante sconfitta in una rassegna poco soddisfacente nello sci di fondo, per gli standard di questa nazionale. Paradossale affermarlo nell'edizione in cui la Norvegia ha realizzato, con qualche giorno d'anticipo, un nuovo primato di ori. Da segnalare il clamoroso ritiro di Johannes Klaebo a circa tre quarti di gara.

Come pronosticabile, la sfida sulla lunga resistenza in tecnica libera si decide tra Russia e Norvegia. Si decide tutto nei chilometri finali in una battaglia tre contro due. I primi a cedere sono Artem Maltsev e Sjur Roethe, un atleta per parte, i quali raggiungono il traguardo rispettivamente quarto e quinto. Sulla salita finale Bolshunov infligge l'attacco decisivo e si invola da solo sul rettilineo finale, mentre Yakimushkin e Krueger si giocano l'argento.

Primo "straniero" al traguardo il francese Clement Parisse (7° a +28.8 alle spalle del russo Denis Spitsov). Completano la graduatoria dei primi dieci lo statunitense Scott Patterson, lo svedese William Poromaa e un altro trasalpino, Maurice Manificat. Tutti sotto al minuto di distacco, data la distanza più breve. Il migliore degli italiani invece è Giandomenico Savadori (18°), che paga un passivo superiore ai tre minuti. 32° posto per Paolo Ventura, mentre Francesco De Fabiani ha deciso di non prendere parte alla gara, visto il suo calo di forma in corso a Pechino 2022.

