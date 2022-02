Sci di Fondo

Olimpiadi Invernali - Alexander Bolshunov conquista la "50" km: affondo sull'ultima salita e solo al traguardo

PECHINO 2022 - Alexander Bolshunov entra nel club dei cinque medagliati nella stessa edizione delle Olimpiadi Invernali in grande stile: attacco nel finale vittoria quasi in solitaria per il russo in una 50 km accorciata per il freddo a poco meno di 30. Terzo oro per il russo in questi Giochi, davanti a Yakimushkin e Krueger.

00:01:16, 2 ore fa