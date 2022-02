Tutti pazzi per Carlos Andres Quintana! Il fondista colombiano rispecchia la figura dell'antieroe nel mondo dello sport, quel personaggio che entra nei cuori degli appassionati per la sua imperturbabilità nel coronare il proprio desiderio più grande, nonostante le evidenti difficoltà tecniche. Ma le Olimpiadi sono anche questo: non importa se parti col pettorale numero 97 e tagli il traguardo a quasi 18 minuti di distacco dal vincitore della gara, ognuno sarà in grado di riconoscere la tua caparbietà nel voler completare la gara.

Ad aver ottenuto il suo attimo di gloria a Pechino 2022, durante la , è stato inveceun 36enne colombiano che si è trasferito Oltreoceano pur di avverare il sogno olimpico. Appena gli schermi televisivi lo hanno inquadrato, non abbiamo potuto fare a meno di tifare per lui. Ne abbiamo conosciute tante di queste storie alle Olimpiadi Invernali, alcune rimaste impresse nella leggenda come quella dei bobbisti giamaicani di Calgary 1988 , a cui è stato addirittura dedicato un film.durante la 15 km maschile di sci di fondo che si è trasferito Oltreoceano pur di avverare il sogno olimpico. Appena gli schermi televisivi lo hanno inquadrato, non abbiamo potuto fare a meno di tifare per lui.

Il sorriso dello sport e delle Olimpiadi, la fatica e la gioia del colombiano Quintana

Il triathlon prima di innamorarsi dello sci di fondo

Già il luogo di nascita rispecchia perfettamente il tipo di persona che è Carlos Andres Quintana Morales, sesto atleta a rappresentare la Colombia nella storia delle Olimpiadi Invernali. Il territorio di Pereira, situato a circa 250 km dalla capitale Bogotà, presenta due climi completamente opposti: si passa dal torrido caldo della città al freddo umido nelle vaste aree forestali del luogo. Ma di neve neanche la traccia.

Per inseguire il desiderio di partecipare ai Giochi Olimpici, Quintana si dedica dall'età di 16 anni al triathlon. Nonostante i buoni risultati a livello nazionale, capisce che è troppo complicato ottenere la qualificazione a cinque cerchi attraverso questo sport. Perciò decide di rimettersi in gioco, guardandosi intorno alla ricerca di qualcosa di completamente diverso, di così poco praticato da poter eccellere nel suo paese e sperare in un'allocazione da parte del CIO. La scelta non può che ricadere sugli sport invernali.

Stavo cercando un altro sport in cui avessi questa possibilità, ho guardato alcune discipline estive, ma siccome non trovavo quello che volevo, ho deciso di guardare quelle invernali e ho scoperto che lo sci era l'ideale, si adattava alle mie condizioni

Dalla Colombia all'Andorra per conquistare il pass olimpico

La svolta definitiva nell'inverno del 2020, all'età di 34 anni. Come può allenarsi sugli sci e pretendere di trovare un maestro in grado di insegnargli se nel proprio territorio non cade nemmeno un fiocco di neve? Quintana decide allora di andare ad allenarsi Oltreoceano, dove viene accolto in Spagna per allenarsi insieme agli atleti del team iberico e dell'Andorra, dove poi ottiene la residenza.

In quella penisola disputa le prime gare di sci di fondo un mese prima che scoppiasse la pandemia. Una situazione imprevista che non ostacola il suo cammino: un anno dopo è ai Mondiali di sci nordico ad Oberstdorf, dove cerca un'improbabile qualificazione nella sprint e nella 15 km. Terminata la rassegna iridata, il colombiano si sposta in Libano per ottenere quei punti FIS che gli permettono qualificarsi Pechino 2022, dove riceve anche l'onore di portabandiera della Colombia durante la cerimonia d'apertura.

Ed eccolo, a pochi giorni dallo spegnimento delle 37 candeline, completare il suo grande sogno nella 15 km in tecnica classica di sci di fondo alle Olimpiadi Invernali 2022. Impacciato, con una tecnica ancora scolastica ma una forza di volontà fuori dal comune, viene acclamato e incoraggiato dallo speaker ad evento inoltrato. È l'ultimo della gara a raggiungere la linea d'arrivo, ferma il cronometro 17 minuti e 47 secondi in più rispetto a Ilvo Niskanen, medaglia d'oro, l'equivalente di un doppiaggio su una pista di 7,5 km come quella di Zhangjiakou. Ma chi lo ha visto in tv avrà sempre impresso nella mente il suo sorriso nell'affrontare la salita finale a spina di pesce.

