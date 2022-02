Sci di Fondo

Olimpiadi Invernali, Federico Pellegrino c'è, semifinale d'autorità: rivivi il suo quarto di finale

PECHINO 2022 – Federico Pellegrino vince la seconda batteria dei quarti di finale della sprint a tecnica libera di sci di fondo rimontando Chanavat e guadagnando in maniera autoritaria un posto per le semifinali dove proverà a guadagnarsi un posto per la bagarre delle medaglie.

00:02:57, 30 minuti fa