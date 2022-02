Klaebo, 2.58.32 per Pellegrino, 2.59.37 per Terentev. A 31 anni, dopo una stagione con alti e bassi, Pellegrino ancora una volta ha mostrato la sua forza nella sprint. Le lacrime finali hanno il sapore di liberazione per lui. E ovviamente di soddisfazione, per essere entrato di fatto nell'albo dei piú grandi fondisti italiani alle Olimpiadi. L'argento di Pyeongchang 2018 sale sul podio anche a Pechino 2022 . Gara fantastica, dopo aver dominato la semifinale. Chicco ci prova fino alla fine, ma si deve arrendere al norvegese Johannes Klaebo, vero mostro della sprint, colui che lo aveva battuto anche quattro anni fa. Un grande Argento per lui, un bis olimpico meraviglioso, davanti al russo Terentev. Fuori dal podio il finlandese Maki. I tempi: 2.58.06 perA 31 anni, dopo una stagione con alti e bassi, Pellegrino ancora una volta ha mostrato la sua forza nella sprint. Le lacrime finali hanno il sapore di liberazione per lui. E ovviamente di soddisfazione, per essere entrato di fatto nell'albo dei piú grandi fondisti italiani alle Olimpiadi.

Pellegrino da lacrime, argento magnifico: rivivi la gara!

Il vice-campione olimpico aveva faticato durante questa stagione, soprattutto all'inizio dove non erano giunti i risultati attesi, in parte per sfortuna e in parte per demeriti suoi. Tuttavia, l'azzurro si è concentrato principalmente sul grande appuntamento allenandosi all'estero, ed essendo detentore della coppa di sprint e avendo ottenuto un podio nella stagione 2021/2022, ha puntato tutto sui Giochi Olimpici. La prova in tecnica libera, quella che Pellegrino predilige e che gli ha permesso di laurearsi campione del mondo nel 2017, lo ha aiutato e gli ha consentito di replicare l'Argento di PyeongChang. Un fantastico bis sul podio olimpico.

