Olimpiadi Invernali – Federico Pellegrino vince la semifinale al fotofinish: rivivi la gara!

PECHINO 2022 - Federico Pellegrino si conferma in grandissima forma anche nella semifinale della sprint a tecnica libera bruciando Klaebo in un arrivo al fotofinish. Un bel segnale in vista della finale dove l’azzurro proverà a vincere la seconda medaglia olimpica della carriera.

00:02:59, un' ora fa