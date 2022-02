Sci di Fondo

Olimpiadi invernali, Frida Karlsson prima respinge la medaglia poi la accetta

GIOCHI OLIMPICI - Frida Karlsson non voleva mettere al collo una medaglia che non sentiva sua ("Non la meritavo"): per questo al momento della premiazione ha quasi rifiutato di riceverla, poi però ci ha ripensato e l'ha indossata.

