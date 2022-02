Greta Laurent, Caterina Ganz, Lucia Scardoni e Cristina Pittin. Dalle 9.45 sará il momento degli uomini: oltre a Federico Pellegrino, tra gli azzurri in gara Davide Graz, Maicol Rastelli, Francesco De Fabiani. L'argento di Pyeongchang 2018, proprio in questa specialitá, prova a centrare un'altra medaglia . L'avversario principale da battere resta Johanes Klaebo, norvegese e ormai da diverso tempo ai vertici dello sci di fondo mondiale. Alle ore 9 inizieranno le qualificazioni del femminile, sempre nella sprint. In gara quattro italiane:Dalle 9.45 sará il momento degli uomini: oltre a Federico Pellegrino, tra gli azzurri in gara

Il vice-campione olimpico uscente ha faticato durante questa stagione, soprattutto all'inizio dove non sono giunti i risultati attesi, in parte per sfortuna e in parte per demeriti suoi. Tuttavia, l'azzurro si è concentrato principalmente sul grande appuntamento allenandosi all'estero, ed essendo detentore della coppa di sprint e avendo ottenuto un podio nella stagione 2021/2022, non va assolutamente sottovalutato ai Giochi Olimpici. Anche perché la prova individuale si svolge in tecnica libera, quella che Pellegrino predilige e che gli ha permesso di laurearsi campione del mondo nel 2017.

Ore 9.56 - Bene Graz, quindicesimo

Buona prova per il secondo azzurro in gara. Davide Graz con il quindicesimo tempo. Potrebbe bastare per la qualificazione. Meno bene Rastelli con il 27esimo tempo. Pellegrino per ora é sesto.

Ore 9.53 - Pellegrino scala al quinto posto

Dopo i primi 20 atleti, Pellegrino ha il quinto tempo. Non ci sono dubbi nella sua qualificazione nei 30 per i quarti di finale. La sorpresa é il secondo posto di Klaebo, che si é gestito. Primo tempo per il francese Lucas Chavanat: 2.45.03.

Ore 9.51 - Pellegrino terzo per ora

Miglior tempo al francese Richard Jouve. 2.47.93. Secondo il cinese Wang. Pellegrino chiude con un buon 2.49.55.

Ore 9.48 - Partito Pellegrino.

Con il pettorale numero 12 parte Federico Pellegrino. Importante questa prima prova per capire come sta.

Ore 9.45 - Ci siamo. Via alla sprint maschile.

Si comincia. Primo atleta a partire il canadese Antoine Cyr. Pellegrino la nostra punta di diamante, ma ci sono anche Davide Graz, Maicol Rastelli, Francesco De Fabiani.

Ore 9.35 - Tra 10 minuti la sprint di Pellegrino

Alle 9.45 inizia la sprint maschile. La gara di Federico Pellegrino. Pettorale numero 12 per il nostro azzurro. 90 atleti in gara in questa prova dello sci di fondo. I primi 30 accedono ai quarti di finale.

Ore 9.33 - Eliminata Cristina Pittin

Viene invece eliminata Cristina Pittin, che chiude 47esima in queste qualificazioni. Tre minuti e 30 secondi, a 21 di distacco dalla Sundling.

Ore 9.30 - Laurent, Scardoni e Ganz ai quarti

Tutto confermato. Tre italiane nelle 30 che si qualificano ai quarti di finale. Le nostre: 25esima la Laurent, 29esima la Scardoni e 30esima la Ganz.

Ore 9.24 - Tre ragazze azzurre nelle 30 per ora

Dopo le prime 75 atlete abbiamo tre italiane nelle 30: 25esima la Laurent, 29esima la Scardoni e 30esima la Gazn. Ricordiamo che i quarti di finale femminili si disputano alle ore 11.30 italiane. Sempre Sundling al comando, davanti all'americana Brennar.

Ore 9.17 - Scardoni e Ganz dentro le 30

Male anche Lucia Scardoni e Caterina Ganz. Ventinovesima e trentesima per ora. A 15 secondi da chi é in testa al momento. Laurent venticinquesima al momento. Giá fuori dalle 30 che passano il turno invece la Pittin.

Ore 9.12 - Greta Laurent sedicesima

La prima azzurra in gara chiude con 3 minuti e 22 secondi. Non benissimo. Sedicesima e staccata di quasi 14 secondi dalla Sundling.

Ore 9.10 - Miglior tempo di Jonna Sundling

Ricordiamo che la sprint é una gara di 1.5 chilometri. Per le donne il tempo si aggira sui tre minuti. Gli uomini due minuti e mezzo circa. Dopo le prime 15 atlete del femminile, miglior tempo della svedese Sundling, con 3 minuti e 9 secondi.

Ore 9.00 - Si comincia, al via la sprint femminile

Greta Laurent, Caterina Ganz, Lucia Scardoni e Cristina Pittin sono le quattro azzurre in gara in queste qualificazioni. Giá centrare l'accesso ai quarti sarebbe un buon risultato. Ci sono 91 atlete in gara, le prime 30 passano il turno.

