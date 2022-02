Sci di Fondo

Olimpiadi invernali, Sci di Fondo Team Sprint - Klaebo devastante, Norvegia d'oro. Pellegrino-De Fabiani al sesto posto

PECHINO 2022 - Dopo l'oro mondiale nella team sprint, Klaebo con una ultima frazione monumentale va a prendersi il 4° oro olimpico con il crono di 19'22"99. Argento per la Finlandia, bronzo per la Russia. Sesto posto per l'Italia di Pellegrini e De Fabiani. Segui le Olimpiadi invernali su Eurosport e Discovery+.

00:01:28, 27 minuti fa