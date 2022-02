Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani sono pronti per la team sprint in tecnica classica in programma a Zhangjiakou, format nel quale vinsero il bronzo mondiale nel 2019 a Seefeld. Le gare sono state anticipate a causa del freddo, tanto che la gara maschile inizierà alle 9.15 italiane per le semifinali e 10.45 per la finale.

La semifinale era originariamente in programma alle 10.00 (femminile) e 11.00 (italiane), mentre le due finali alle 12.00 e 12.30. Per il freddo si è deciso di anticipare tutto: le semifinali inizieranno a partire dalle 15.15 cinesi, 8.15 italiane, mentre la finale femminile inizierà alle 17.15 cinesi, quindi 10.15 italiane, e quella maschile presumibilmente alle 17.45 cinesi, 10.45 italiane.

10:01 - Italia in finale col miglior tempo! Grandi Pellegrino e De Fabiani

Grandissimo Chicco Pellegrino, che chiude davanti a tutti la semifinale-2 con il crono di 20'06"9. Gli azzurri chiudono davanti a Svizzera, Svezia, Austria, ROC e Stati Uniti, che vanno in finale grazie al ripescaggio! Appuntamento con una finale caldissima alle 10:45!

9:57 - Ultima tornata, l'Italia con Pellegrino vuole prendersi la finale!

Ultimo cambio con Svezia, Italia, USA, Austria, ROC e Svizzera ai primi sei posti! E Pellegrino ora prova a stare davanti per evitare contatti.

9:54 - Cade il russo Terentev, Russia in difficoltà!

Nella discesa Terentev, tutto da solo scivola e perde 6". Cambia la classifica. Penultima frazione per De Fabiani!

9:52 - Pellegrino prova il forcing e cambia marcia!

Pellegrino cambia passo: l'azzurro capisce che non è il caso di restare in settima posizione e risale in salita per tenersi nelle posizione che contano.

9:48 - Italia 4ª al secondo cambio!

Pellegrino si tiene lontano dai guai in vista del cambio e chiude sul traguardo al 4° posto!

9:45 - Primo cambio, esordisce Pellegrino!

Primo cambio, Cina che passa sul traguardo in 3’18″8 ed è tempo più veloce della prima semifinale. Parte Pellegrino.

9:40 - Tocca a De Fabiani e Pellegrino! Forza ragazzi!

Partiti, forza Italia! Ricordiamo la semifinale: ROC, Italia, Svezia, Svizzera, Germania, USA, Cina, Austria, Lettonia, Polonia, Ucraina, Islanda.

9:35 - Norvegia, Finlandia, Francia e Canada avanzano!

Volata senza sforzo per Klaebo, poi Francia, Finlandia e Canada che guadagnano l'accesso alla finale. Estonia e Bielorussia, rispettivamente 5° e 6°, sperano nel ripescaggio.

9:25 - Canada che sogna il passaggio in finale!

Scappa Niskanen al penultimo giro e stavolta con lui c’è solo un sorprendente Cyr che vuole portare il Canada in finale! Sono in cinque ora davanti: le tre scandinave, Canada e Francia.

9:20 - Gruppo compatto al primo cambio

Primo cambio. Gruppo compatto e tutto ancora da decidere. Ritmo non impressionante!

9:12 - Attesa per la 1ª semifinale maschile!

Pochi istanti ed inizierà la prima semifinale maschile, che non vedrà in scena la coppia azzurra formata da Pellegrino e De Fabiani. Questo l'ordine della prima semifinale: Norvegia, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Romania, Canada, Slovenia, Bielorussia, Corea del Sud, Estonia, Australia, Lituania. Italia invece che se la vedrà ROC, Svezia, Svizzera, Germania, USA, Cina, Austria, Lettonia, Polonia, Ucraina, Islanda.

9:09 - Italia 7ª ed eliminata!

Non c’è nemmeno volata, Russia che passa in 23’00″4, davanti a Finlandia, Svezia e Norvegia. Sia Francia che Polonia vanno in finale con il ripescaggio mentre l'Italia chiude settima ed è eliminata, nonostante una buona Lucia Scardoni, che però è stata tradita da una appannata Ganz.

9:02 - Roc e Finlandia se ne vanno mentre Ganz fa fatica!

Caterina Ganz ha perso le code di Janatova, si fa durissima a questo punto. Mentre Finlandia e ROC se ne vanno, la Francia va semplicemente per proprio conto. Il quartetto di testa passa in 18’48″1, Francia a 11″8, Polonia a 14″4 e decisamente più lontane Repubblica Ceca e Italia.

9:00 - Scardoni sesti al penultimo cambio!

Si arriva al quarto e penultimo cambio con Scardoni che prova a riagganciare il sesto posto, mentre il ROC passa in 14’56″3.

8:51 - Otto compagini a giocarsi l'ingresso alla finale!

Resiste con qualche difficoltà Ganz, che è in coda al gruppo di testa. Dai Caterina e Lucia!

8:49 - Italia 5ª al primo cambio, passano le prime 4!

Al primo cambio comanda il Comitato Olimpico Russo davanti a Finlandia, Norvegia e Svezia. Italia in quinta posizione di poco dietro, per il momento la semifinale è più veloce rispetto alla prima.

8:45 - Ganz e Scardoni per trovare un accesso in finale che manca dal 2010!

Iniziata la seconda semifinale in cui la coppia italiana proverà a strappare una qualificazione alla finale che manca da Vancouver 2010. Nella prima semifinale intanto a guadagnarsi il pass per l'ultimo atto sono state: Germania (23’02” e miglior crono), insieme a USA (+4″1) e Austria (+6″3). Quarta classificata la Svizzera mentre Cina e Canada sperano nel ripescaggio.

8:35 - Il circuito, 1500 metri e due salite!

Mentre sono in corso le semifinali femminili (in cui saranno impegnate anche l'Italia col tandem formato da Caterina Ganz e Lucia Scardoni (impegnate nella seconda semifinale), andiamo a dare un'occhiata al circuito di questa staffetta. Un tracciato di 1,5 km con due salite.

8:30 - Pellegrino e De Fabiani sognano una medaglia!

Buongiorno amici di Eurosport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della team sprint olimpica. La progressione degli eventi odierna: alle 9:15 la prima semifinale maschile, alle 9:40 la seconda con Pellegrino e De Fabiani, alle 10:15 la finale femminile, alle 10:45 la finale maschile.

