Therese Johaug e finisce - almeno per quanto riguarda le discipline individuali - nel segno della stessa 33enne norvegese. Il primo oro di queste Olimpiadi Invernali ( Pechino 2022 è cominciata nel segno die finisce - almeno per quanto riguarda le discipline individuali - nel segno della stessa 33enne norvegese. Il primo oro di queste Olimpiadi Invernali ( skiathlon donne ) e l'ultimo trionfo individuale, quello della 30 km femminile di sci di fondo in tecnica libera, porta la stessa firma. Dominio totale di Johaug per gran parte della gara, che colleziona così la terza medaglia individuale del metallo più pregiato in due settimane.

conquista l'argento una stremata Jessie Diggins; completa il podio Kerttu Niskanen, autrice di una grande Olimpiade con la seconda medaglia individuale e la quarta in carriera. Si potrebbe quasi affermare che le avversarie abbiano visto la padrona assoluta di questo sport soltanto nei chilometri d'avvio della prima giornata di gare e al traguardo nella giornata di chiusura di Pechino 2022 . Il che dà un'idea della supremazia della norvegese nelle gare distance. Staccata di un minuto e mezzo,, autrice di una grande Olimpiade con la seconda medaglia individuale e la quarta in carriera.

Ad

Pechino 2022 Johaug cuore d'oro: aspetta l'ultima e la abbraccia UN' ORA FA

Johaug, sfilata d'onore nella 30 km verso un altro oro

Johaug scappa via all'altezza dei 10 km e non c'è più modo di riprenderla. Fanno gara in solitaria la norvegese e la statunitense Diggins, che in poco tempo ipoteca la seconda posizione. L'ultima medaglia in palio cerca di accapparrarsela in anticipo la svedese Ebba Anderson, con un'azione individuale che le permette di guadagnare fino a mezzo minuto. Non ci sta però il gruppo delle inseguitrici che dovrebbero accontentarsi della medaglia di legno, così arriva la risposta da parte di Delphine Claudel, Rosie Brennan, Kerttu Niskanen e Tatiana Sorina, tra le altre. Mentre per l'oro e l'argento è già tutto scritto dopo un terzo di gara, la lotta per la medaglia di bronzo viene decisa soltanto sul rettilineo finale, nel quale viene raggiunta e superata la svedese Andersson (che ha dovuto fronteggiare completamente scoperta una raffica di vento spaventosa). La finlandese Niskanen si impone in volata su un'altra svedese, Joana Sundling.

Azzurre fuori dalle migliori trenta: gara a braccetto per Cristina Pittin e Martina Di Centa, rispettivamente 33^ e 34^ a nove minuti di ritardo, mentre Anna Comarella (40^) e Caterina Ganz (46^) superano abbondantemente i dieci minuti di distacco.

Johaug cuore d'oro: aspetta l'ultima e la abbraccia

La top-10

1. T. JOHAUG (NOR) 1:24:54.0 2. J. DIGGINS (USA) +1:43.3 3. K. NISKANEN (FIN) +2:33.3 4. J. SUNDLING (SWE) +2:35.4 5. T. SORINA (ROC) +2:37.2 6. R. BRENNAN (USA) +2:38.7 7. D. CLAUDEL (FRA) +2:40.0 8. E. ANDERSSON (SWE) +2:41.5 9. M. ISTOMINA (ROC) +3:06.1 10. K. PARMAKOSKI (FIN) +3:41.0

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport explainer: alla scoperta dello sci di fondo

Pechino 2022 Johaug, sfilata d'onore nella 30 km verso un altro oro UN' ORA FA