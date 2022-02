Ad

Pechino 2022 Ottima 30 km di De Fabiani, è ottavo: rivivi il suo arrivo UN' ORA FA

ORE 9.20 - FINE GARA, KLAEBO HA MOLLATO

Klaebo chiude addirittura 27esimo a quasi otto minuti. Ha mollato il norvegese, si é riposato in attesa della sprint. L'altro azzurro Salvadori ha chiuso 38esimo a un minuto e 20.

Ottima 30 km di De Fabiani, è ottavo: rivivi il suo arrivo

ORE 9.18 - DE FABIANI OTTAVO

Quarto posto per Holund, poi Golberg e Poromaa. Ottimo OTTAVO POSTO per De Fabiani. Grande gara la sua.

Bolshunov dominante nello skiathlon, avversari dispersi

ORE 9.15 - ORO PER UN GRANDE BOLSHUNOV

Medaglia d'oro dello skiathlon 30 chilometri per Alexander Bolshunov. Gran vittoria per lui. Un dominio incontrastato. Argento per Spitsov, bronzo per Niskanen.

ORE 9.12 - GRAN FINALE, BOLSHUNOV IMPRENDIBILE

Siamo alle battute finali di questa gara. Bolshunov, Spitsov, Niskanen. Podio definito ormai. Holund ha mollato. De Fabiani si giocherá una piazza tra il sesto e l'ottavo posto.

ORE 9.06 - 5 Km ALLA FINE

Siamo ai 25 chilometri. Solo cinque alla fine. Non varia la situazione. Bolshunov, Spitsov, Niskanen al momento sul podio. Poi Holund. E poi un gruppetto di altri quattro atleti in cui c'é anche il nostro De Fabiani, che sta facendo una delle migliori gare in carriera nello Skiathlon.

ORE 9.00 - BOLSHUNOV MOSTRUOSO

Dopo 22.5 km (e quindi dopo tre quarti di gara) Bolshunov domina con un ritmo inarrestabile. 47 secondi il margine su Spitsov, che a sua volta conserva 39 secondi su Niskanen. Holund staccatissimo a 40 secondi dal podio. De Fabiani sesto a 2 minuti e 30 dalla testa.

ORE 8.55 - AI 20 KM PODIO DEFINITO

Dopo 20 dei 30 km totali pare definito il discorso podio, a meno di clamorosi colpi di scena. Bolshunov comanda sereno, con 41 secondi su Spitsov. Niskanen é terzo a 1 minuto e tre secondi, ma conserva un ottimo margine su Holund e Golberg (1 minuto e 52 secondi). De Fabiani insegue insieme allo svedese Poromaa e al finlandese Hyvarinen. L'azzurro é settimo a 2.05 dalla testa e a un minuto dal podio.

ORE 8.50 - CROLLA NISKANEN

Alexander Bolshunov dopo 17.5 km comanda da solo, con 30 secondi di vantaggio sul connazionale Spitsov. Niskanen non ne ha piú. Al momento é terzo a 36 secondi, ma sta perdendo sui due norvegesi Holund e Golberg. De Fabiani settimo a 1 e 41 di distacco.

ORE 8.45 - SE NE VA BOLSHUNOV

Alexander Bolshunov fa il vuoto e se ne va da solo. Cambio passo deciso del russo. Niskanen crolla e ora viene insidiato da Spitsov, che sta venendo su benissimo. De Fabiani regge in sesta posizione.

ORE 8.40 - CAMBIO SCI, SI PASSA ALLO SKATING

Niskanen e Bolshunov chiudono la prima metá di gara (15km) con 30 secondi di vantaggio sugli inseguitori. Spitsov terzo al cambio sci. Si passa alla tecnica libera. De Fabiani a metá gara é sesto a un minuto e sei secondi. Il podio quindi dista 36 secondi al momento. Molto indietro Klaebo, che paga 1 minuto e 40 secondi dopo 15 km.

ORE 8.35 - NISKANEN E BOLSHUNOV HANNO FATTO IL VUOTO

Niskanen e Bolshunov non si fermano piú. Hanno fatto il vuoto il finlandese e il russo. Il norvegese Golberg é terzo a 22 secondi in un gruppo di tre con Spitsov e Holund. De Fabiani settimo a 45 secondi dopo 13 km di gara.

ORE 8.30 - KLAEBO NON CAMBIA PASSO

Niskanen e Bolshunov conducono sempre con un buon margine. Ai 10 km siamo sui 12 secondi. Spitsov e Holund inseguono. Klaebo non cambia passo e va via al suo ritmo (paga 27 secondi di distacco). Dietro a De Fabiani il norvegese. L'azzurro é settimo a 20 secondi.

ORE 8.23 - DE FABIANI NONO

Il nostro De Fabiani ad un quarto di gara (7.5 km) é nono, staccato di 12.6 secondi da Niskanen. Klaebo invece quinto a 11 secondi.

ORE 8.20 - NISKANEN E BOLSHUNOV VANNO VIA

Grande azione di Niskanen e Bolshunov. Un bel margine per i due dopo 7.5 km. Il team norvegese se ne accorge e prova ad accorciare. Fase giá "calda" della gara. Gruppo allungatissimo.

ORE 8.16 - NISKANEN ALLUNGA

Il finlandese Ivo Niskanen allunga in testa. Lo segue proprio Bolshunov. Klaebo osserva e controlla. De Fabiani attorno alla decima posizione.

ORE 8.10 - CADE BOLSHUNOV

Cade il russo Alexander Bolshunov, uno dei favoriti. Scivola e cade in curva. Ma per fortuna senza conseguenze. Dovrá ora spingere per recuperare e rientrare tra i primi.

ORE 8.08 - DE FABIANI E SALVADORI TRA I PRIMI

Guida il gruppo il norvegese Pall GOLBERG (10), il meno quotato tra glii scandinavi. Tutti i big tra i primi, inclusi i nostri italiani.

ORE 8.00 - PARTITI

Si comincia! Via alla gara. Fondamentali i primi 15 chilometri, visto che i favoriti tenteranno subito di fare il vuoto. De Fabiani deve rimanere con i primi se vuole poi giocarsi le sue carte nella tecnica libera.

ORE 7.58 - GLI ITALIANI IN GARA

Fermato dal Covid il campione olimpico in carica, Simen Krueger, che sarebbe stato senza dubbio uno dei favoriti. Ha dato forfait, invece, il veterano svizzero Dario Cologna. L'Italia proverà a giocarsi le sue carte, puntando sul valdostano Francesco De Fabiani, che sarà al via con il pettorale numero 11; una medaglia sarebbe una vera e propria impresa, visto che in questa distanza non ha mai brillato. Gli altri due azzurri in gara saranno Giandomenico Salvadori, numero 31, e Paolo Ventura, numero 36.

ORE 7.55 - I FAVORITI

Il pettorale numero uno sarà sulle spalle del dominatore dell'attuale stagione di Coppa del Mondo, il norvegese Johannes Klaebo, alla ricerca del secondo oro individuale olimpico della carriera. Il rivale principale per Klaebo sarà senza dubbio il russo Alexander Bolshunov, iridato in carica in questo format di gara. Altri nomi da tenere in considerazione: Alexey Chervotkin (3), Artem Maltsev (5) e Denis Spitsov (6). Possibile ruolo di outsider anche per il finlandese Iivo Niskanen (numero 4); tra i favoriti per una medaglia non può non rientrare il norvegese Hans Christer Holund (8), bronzo a Pyeonchang 2018.

ORE 7.50

Ci siamo. Dopo il successo di Therese Johaug nello skiathlon femminile inaugurale dei Giochi olimpici di Pechino 2022, tocca ora agli uomini dello sci di fondo. Alle 15 locali (8 italiane) prenderà il via lo skiathlon maschile 30 km (15 km tecnica classica + 15 km tecnica libera).

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 6 FEBBRAIO

Il programma dei Giochi Olimpici Invernali di domenica 6 febbraio: Dominik Paris, ma anche Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia difendono i colori dell'Italia nella discesa libera maschile. Spazio anche a skiathlon uomini e slittino uomini, con Dominik Fischnaller possibile protagonista.

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport explainer: alla scoperta dello sci di fondo

Pechino 2022 Bolshunov dominante nello skiathlon, avversari dispersi UN' ORA FA